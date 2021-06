Câmara de Lobos assinala Dia Mundial da Criança de forma segura

O Dia Mundial da Criança voltou a ser celebrado de forma presencial no concelho de Câmara de Lobos com a autarquia a proporcionar um dia cheio de brincadeiras, jogos e atividades para todas as crianças do Concelho de Câmara de Lobos.

As actividades proporcionadas foram bastante variadas, desde música ao vivo, teatro de fantoches, cinema, culinária saudável, jogos tradicionais ou mesmo espectáculo com aves de rapina e repteis. Além da festa as crianças receberam ainda pequenas lembranças.

A organização das actividades foi feita em parceria com as Casas do Povo das 5 freguesias de Câmara de Lobos, ao abrigo do protocolo de concessão de apoio às instituições do concelho celebrado com a autarquia e tiveram como palco o espaço escolar.

Esta foi a forma que o município encontrou de proporcionar às crianças câmara-lobenses um dia de celebração apesar da situação pandémica. A segurança dos alunos foi prioritária pelo que os animadores contratados foram submetidos a teste à COVID-19 nas 72 horas prévias à actividade, não tendo sido detectado nenhum caso positivo.

Segundo a vice-presidente com o pelouro da Educação Sónia Pereira “Ouvidas as crianças e professores, a autarquia irá ponderar manter este modelo de celebração do Dia Mundial da Criança, com as actividades a se realizarem nos estabelecimentos de ensino ao invés de terem lugar em um evento único nos centros das freguesias. Ganham as crianças que terão mais tempo de festa e ganha o ambiente, já que se reduz o consumo de combustíveis fosseis necessários para os transportes”.