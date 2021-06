Câmara de Lobos retoma campanha de vacinação de animais de companhia

A autarquia de Câmara de Lobos retoma, a partir do dia 26 de Junho, a campanha 'Causa Animal', destinada à vacinação de identificação electrónica de canídeos e gatideos do concelho.

A vacinação terá um custo individual por animal máximo de 17,50 euros, valor que inclui a vacinação antirrábica, boletim sanitário, identificação eletrónica, desparasitação interna e registo no SIAC.

Atendendo às medidas de contingência decorrentes da covid-19, esta acção estará limitada ao máximo de 32 animais por cada dia de campanha. Os donos de cães ou gatos interessados deverão contactar os serviços da autarquia, através do site oficial www.cm-camaradelobos.pt e preencher o formulário de registo que estará disponível a partir do dia 14 de Junho. Mediante as inscrições, a autarquia irá agendar horários específicos para a vacinação de cada animal, para garantir os necessários distanciamentos sociais.

A campanha é válida apenas para residentes das freguesias, onde decorrem as acções.