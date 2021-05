Câmara de Lobos aprova realização de campos de férias no Verão

Foi aprovada, nesta manhã de 31 de Maio, em reunião de câmara a realização dos campos de férias promovidos pela autarquia, destinados aos jovens do concelho de Câmara de Lobos. Os mesmos terão lugar "dependendo das normas emanadas pelas Autoridades de Saúde", ressalva a autarquia em nota de imprensa.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com o objectivo de ocupar os tempos livres das crianças, nas férias de Verão, pretende promover os habituais campos de férias, 'Biblioteca a brincar…e a aprender' e 'Lobos Radical', nos meses de Julho e Agosto.

Embora a efectivação destas atividades fique, conforme referido, pendente das normas emanadas pelas autoridades de saúde, a autarquia irá dar início ao período de inscrições já a partir de amanhã, dia 1 de Junho.

O executivo dá a garantia de devolução do valor de inscrição aos encarregados de educação, caso as mesmas não se realizem.

O campo de férias 'Lobos Radical' tem como público-alvo as crianças e jovens residentes no concelho de Câmara de Lobos, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos de idade, concluídos à data de inscrição, divididos em dois grupos de 15 crianças em cada sede, tendo em conta as faixas etárias.

O participante só pode frequentar um mês/período de actividades, de 5 a 30 de Julho ou de 2 a 27 de Agosto, com o horário das actividades das 9h às 17h30, tendo em conta as restrições impostas pela pandemia com grupos mais reduzidos, nas actividades e na lotação de 2/3 do autocarro da autarquia.

Em relação ao programa 'Biblioteca a brincar…e a aprender', o mesmo tem como público-alvo residentes no concelho de Câmara de Lobos, com idades compreendidas entre os 7e os 12 anos.

À semelhança do 'Lobos Radical' cada participante apenas pode frequentar um mês/período de actividades, de 5 a 30 de Julho ou de 2 a 27 de Agosto. As actividades decorrerão de segunda a sexta, entre as 09 e as 17 horas. O programa tem um limite máximo de 10 participantes, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e 10 participantes no Pólo do Curral das Freiras devido às restrições impostas pela situação pandémica.

Para as actividades da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e 'Lobos Radical' as inscrições realizam-se na Divisão de Desenvolvimento Social, na Câmara Municipal e para o Pólo do Curral das Freiras, realizam-se no polo local da biblioteca no centro cívico da freguesia.

A inscrição deverá ser efectuada pelo encarregado de educação, sendo obrigatório o pagamento no ato da inscrição bem como a apresentação dos documentos de identificação do participante e do encarregado de educação.

A inscrição para o 'Lobos Radical' tem um custo entre os 75 e os 150 euros dependendo do escalão, com um desconto de 10% para irmãos. O campo de férias 'Biblioteca a brincar…e a aprender', tem um custo de 60 euros. Os custos de ambas as actividades incluem seguro de acidentes pessoal.