Akoustic Junkies dão concerto sábado no Mini Eco Club

No próximo sábado, 12 de Junho, pelas 20 horas, a banda madeirense de originais e 'covers' Akoustic Junkies dará um concerto de rock em formato acústico no bar Mini Eco Club, no Aquaparque em Santa Cruz.

Além dos originais da banda, quem se deslocar a Santa Cruz poderá também ouvir 'covers' bem conhecidos do público de artistas, como Nirvana, Pearl Jam, Franz Ferdinand, The Doors, Creed, Audioslave, entre outros.

O espaço tem a capacidade para cerca de 40 pessoas (sentadas).

Dos Akoustic Junkies fazem parte Duarte Ferreira (voz), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).