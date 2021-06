Porto Santo recebe ‘Hollywood em Concerto’

‘Hollywood em Concerto’ é o tema do próximo concerto protagonizado pela Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. O espectáculo acontece, no dia 3 de Junho, pelas 21 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

O projecto tem como objectivo principal permitir à comunidade a oportunidade de ouvir, ver e apreciar o trabalho artístico realizado por todos os alunos que compõem a Orquestra Académica do Conservatório.

‘Hollywood em Concerto’ nasce, também, para proporcionar aos 58 jovens artistas um palco onde se possam fazer ouvir.

Para ser mais atractivo e cativar a maior participação de público, foi escolhido um repertório temático: as famosas bandas sonoras de filmes de Hollywood, um género sinfónico que, em todo o mundo, atrai milhões de apreciadores.

No concerto, serão interpretadas bandas sonoras de 10 filmes, em simultâneo com a projecção vídeo de excertos dos mesmos. Fazem parte do programa as bandas sonoras dos filmes 'Guerra das Estrelas', 'Indiana Jones', 'Harry Potter', 'Super Homem', 'Forrest Gump', 'Parque Jurássico', 'O Senhor dos Anéis', 'Missão Impossível', 'Tubarão' e 'Pirata das Caraíba's.

A orquestra tem como director pedagógico e artístico o professor e maestro Francisco Loreto.

O evento conta com o alto patrocínio do Grupo Sousa e o apoio da Câmara Municipal e da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo. A viagem no Lobo Marinho do dia 3 de Junho, de manhã, reserva uma surpresa aos passageiros: uma pequena actuação, em formato de 'flash mob', com alguns dos temas integrantes no programa do concerto.