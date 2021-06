ACAPORAMA apresenta webinar 'Competências Empreendedoras e Procura Activa de Emprego'

A Academia de Formação da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) promove 1.º webinar em parceria com Instituto de Emprego da Madeira (IEM) e o Polo de Emprego da Casa do Povo da Ponta do Sol, sob o tema 'Competências Empreendedoras e Procura Activa de Emprego'. A iniciativa decorre no dia 28 de Junho, pelas 17 horas, através da plataforma ZOOM.

O webinar surge no âmbito do projecto 'Comunica com confiança e com autonomia, reflexão e organização, melhora o teu propósito de vida'. O painel de oradores será constituído por Sérgio Silvestre, chefe de divisão e orientação profissional do Instituto de Emprego da Madeira, Liliana Jorge, formadora e mestre em Psicologia das Organizações e do Trabalho e por Susana Caetano, técnica superior do Polo de Emprego da Casa do Povo da Ponta do Sol.

A organização considera que "definir o percurso profissional com foco no desenvolvimento de suas competências, torna-se cada mais essencial. É fulcral, aprender a falar de si, valorizar a sua carreira e potenciá-la, criando estratégias para se tornar ágil, dedicar tempo e reflectir sobre experiências, receber feedback e aprender a superar".

"Num período marcado pela escassez de ofertas de emprego", a iniciativa aponta o empreendedorismo como uma solução no combate ao desemprego, "há cada vez mais pessoas que arriscam construir o seu próprio caminho, transformando os seus sonhos em fonte de rendimento".

A iniciativa pretende apoiar desempregados e empreendedores, facultando dicas e ferramentas úteis nos primeiros passos a dar no domínio do empreendedorismo, bem como proporcionar técnicas proveitosas, para a procura activa de emprego, tanto para jovens como para desempregados de longa duração.

O webinar reserva um espaço para esclarecimento de dúvidas, relacionadas com as candidaturas aos programas de emprego em vigor, disponibilizados pelo Instituto de Emprego da Madeira.

A participação no webinar é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do email [email protected] ou [email protected] ou através dos contactos telefónicos: 291 761 460 / 962 036 798.