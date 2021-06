Ordem dos Advogados organiza webinar sobre 'propriedade industrial'

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove, no próximo dia 14 de Junho, às 17h30, uma conferência subordinada à temática 'A Propriedade Industrial', que abordará a matéria dos Fundos de Apoio para as Marcas, Desenhos e Patentes, bem como a responsabilidade civil por infracção aos direitos da Propriedade Industrial.

O 'encontro' contará com as prelecções de Márcia Martinho da Rosa, advogada e agente oficial da Propriedade Industrial, e Rui Moreira de Resende, também ele advogado e agente oficial da Propriedade Industrial.

O evento será realizado por intermédio da plataforma Zoom em formato Webinar e será transmitido no canal do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados no YouTube.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição que deverá ser efetuada por intermédio do link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uNtraDczTva-1Lb8aP6Z9Q