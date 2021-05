Cláudia Monteiro de Aguiar apresenta proposta sobre o mar

Na sequência das cartas enviadas ao Comissário Europeu do Ambiente, Oceano e Pescas e à Presidência Portuguesa da UE, a eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar apresentou uma proposta de resolução ao Parlamento para abrir uma discussão ampla e transparente sobre a 'Missão Estrela-do-mar 2030: Recuperar o nosso Oceano e Águas'.

Cláudia Monteiro de Aguiar pretende saber o estado de implementação da missão e de que forma os países e as regiões estão a ser apoiados na concretização dos seus objectivos nos cinco pilares: conhecimento, recuperação, poluição zero, descarbonização e governação.

A eurodeputada vinca que se pede “à Comissão Europeia que desenvolva, nas Regiões Ultraperiféricas, projectos-piloto no conhecimento e governação dos oceanos, apelando ainda à melhor partilha de informação para que a Missão Estrela-do-mar permita o envolvimento e a participação de todos, pessoas, empresas, universidades e as próprias regiões”.

“Importa esclarecer como é que esta missão pode beneficiar Portugal e como vai a Comissão Europeia apoiar países como o nosso a posicionar-se na linha da frente no cumprimento das metas que constam da Missão, algo que só se fará com a partilha de informação e um acompanhamento atento por parte do Parlamento Europeu”, referiu.