Jornais destacam apoio às rendas e quebra de passageiros nos transportes públicos

Correio da Manhã:

- "Amante usa Rosa para fugir à cadeia: Perde no Constitucional. Avança com recurso extraordinário"

- "Europeu de 2020: Todos vacinados"

- "Aluno agressor condenado a 5 anos e meio de prisão"

- "Violência na escola: Tenta matar colega à facada. Não mostrou arrependimento"

- "Transmissão na RTP: Regulador contra proibição de touradas"

- "MP ainda não recorreu: Operação Marquês em risco"

- "Pedrógão Grande: 'Fiz quatro funerais sem apoio de ninguém', Carolina perdeu os pais e os avós no incêndio"

- "Pandemia: Primeira dose chega aos maiores de 43 anos"

- "Espanha barra entrada a portugueses. Exige teste negativo"

- "Presidente tome posse: Supremo quer punição para colarinho branco"

- "Reclama 220 mil euros: Fica cega após ser operada às cataratas"

- "Empresário apanhado: Fortuna viaja de avião em malas para a China"

Público:

- "Apoio para pagar rendas chegou apenas a 769 famílias e com atrasos"

- "Museu do Tesouro Real: Na caixinha das joias reais com três republicanos"

- "José Silvano: Secretário-geral do PSD vai a julgamento por faltas na AR"

- "Covid-19: Portugal ameaça retaliar se Madrid não recuar nas fronteiras"

- "Futebol: Seleção portuguesa foi quase toda vacinada"

- "Henrique Araújo: Presidente do Supremo pede maior punição da corrupção"

- "Compras: Onze por cento dos portugueses enganados com contrafação"

- "Vacinas anticovid-19: Peso da população portuguesa vacinada acima da média da UE"

- "Britânicos em debandada do Algarve"

Diário de Notícias:

- "'Se queremos que o SNS tenha capacidade económica só há uma forma: Evitar o impacto das doenças': Fernando Araújo"

- "Missão da União Europeia: 2500 soldados da República Centro-Africana já foram treinados por comando português"

- "Seleção Nacional foi vacinada na 'lógica de exceção' por ir representar o país"

- "Espanha impõe teste covid-19 a quem cruzar a fronteira com Portugal"

- "Construção vai beneficiar de mais de um quinto das verbas do plano de recuperação"

- "Vento de leste anima conservadores alemães"

- "Filmes, calão e calças de ganga: esta guerra de Kim não inclui mísseis"

Jornal de Notícias:

- "Pandemia tira metade dos passageiros aos transportes públicos"

- "Exigências de Espanha irritam Governo"

- "Detido empresário por 'lavar' dinheiro de lojas chinesas através de 'mulas'"

- "Parlamento: Falsas presenças levam José Silvano a julgamento"

- "Braga: Câmara paga dívida do estádio a Souto Moura"

- "Prevenção: GNR já está a multar quem não limpou terrenos"

- "Porto: Manjericos em alta mesmo sem festas e romarias"

- "Seleção: Grupo ruma ao Euro quase todo vacinado"

- "FC Porto: Rúben Semedo continua no radar do dragão"

- "Sporting: João Mário perto de assinar e custa sete milhões"

Inevitável:

- "Kits-covid: Privados podem ser obrigados a devolver dinheiro"

- "Entrevista a Luís M. Vicente, biólogo e professor universitário que contesta touradas: 'Estão identificados cerca de 150 vocábulos faciais nos humanos. Nos chimpanzés estão identificados cerca de 250'"

- "Praça de Touros mais antiga do país está em ruína, mas vai renascer como Centro Cultural"

- "Invasão das cigarras"

- "Espanha exige teste negativo a portugueses que cruzem a fronteira"

- "Cartão do cidadão: Parlamento discute hoje novas regras"

- "Banca emprestou 40 milhões por dia para compra de casa"

- "TAP: Despedimento coletivo 'é uma hipótese desde o início'"

- "Pandemia: Índia reabre para resgatar economia depois do pesadelo"

Negócios:

- "Nazaré da Costa Cabral, presidente do Concelho das Finanças Públicas: 'Era muito importante estudar a TSU' antes de discutir reduções"

- "Família Queiroz Pereira falha retirada da Semapa de bolsa"

- "Segundo confinamento tira receita ao PSI-20"

- "CR7 vai entrar na casa-mãe de empresa de saúde capilar"

- "Impostos: O que ainda falta para haver um IRC mínimo global"

- "Radar África: Eduardo dos Santos a caminho de Angola"

Record:

- "Sporting: Esgaio já tem contrato: Ligação até 2026 e ordenado líquido de 500 mil Euro/ano"

- "Três grandes têm passivo de 1,2 mil milhões"

- "Benfica: Pedrinho no Shakhtar"

- "FC Porto: Fábio Vieira chamado a renovar"

- "Seleção está vacinada contra a covid-19"

O Jogo:

- "Fábio na rota das estrelas: Prémio de melhor jogador do Europeu de sub-21 aponta a carreira de topo"

- "Euro'2020: Seleção já foi vacinada"

- "Benfica: Pedrinho certo no Shakhtar"

- "Sporting: Amorim avalia Nazinho e Nuno Moreira"

- "Braga: Mário González quase fechado"

- "Andebol: 'Foram dignos da memória do Alfredo', Pinto da Costa lembrou Quintana no momento de receber a Taça de Portugal no museu"

A Bola:

- "Seleção vacinada em maio: Jogadores, 'staff' e comitiva sem preocupações com o covid-19"

- "Benfica: Euro24 milhões à vista"

- "Sporting: SAD tenta vender Nuno Mendes já... e mantê-lo mais um ano"

- "FC Porto: Prioridade às renovações de Diogo Costa e Fábio Vieira"