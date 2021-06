'Liceu' Jaime Moniz apresenta documentário 'Páginas em viagem'

O auditório da Escola Secundária Jaime Moniz, acolheu ontem, dia 31 de Maio, a apresentação do documentário 'Páginas em viagem'.

A actividade decorreu no âmbito do projecto 'Cidades Fundadoras & Virtuais' 2020 / 2021 e contou com a presença da presidente do conselho executivo, Ana Isabel Freitas, do delegado de Português, professores e alunos envolvidos, bem como alguns convidados.

Alunos e professores de Português dos três anos de Ensino Secundário da escola e outros grupos disciplinares, participaram na concretização da actividade. O documentário 'Páginas em viagem' resulta do trabalho conjunto de duas alunas do curso Multimédia e será apresentado na Prova de Aptidão Profissional (PAP) das mesmas.

A actividade pretende:

Proporcionar aos alunos uma viagem literária inesquecível pelos espaços em destaque nas obras literárias estudadas em contexto de sala de aula;

Incutir o gosto pela leitura de autores portugueses consagrados;

Descobrir o prazer do ato de viajar;

Realizar uma viagem física, cultural e de lazer pelos espaços físicos nacionais.

O documentário integra testemunhos de vários alunos acerca das suas experiências de leitura das obras estudadas ao longo do Ensino Secundário.