Alojamento Local responde a hoteleiros: a Madeira “teria muito a ganhar se o sector do turismo se unisse”

Uma semana após o DIÁRIO ter publicado o artigo ‘Há alojamento turístico a mais na Madeira’, a Mesa da Secção do Alojamento Local da ACIF responde às declarações dos hoteleiros madeirenses, que falavam de “crescimento desmesurado” da oferta de Alojamento Local na ilha.

Leia na íntegra a resposta da Mesa da Secção do Alojamento Local abaixo:

"Na sequência da notícia publicada na edição online do Diário de Notícias da Madeira, no passado dia 1 de junho, com o título “Há alojamento turístico a mais na Madeira?”, vem a Mesa da Secção do Alojamento Local relembrar o papel do alojamento local para complementar e diversificar a oferta turística já existente ao nível da hotelaria tradicional, respondendo assim a novos segmentos e tendências de mercado.

A Madeira, enquanto melhor destino insular do Mundo, - premiada consecutivamente nos últimos anos pelos World Travel Awards - teria muito a ganhar se o setor do turismo se unisse em prol da dignificação e sustentabilidade do destino, pois, quer a hotelaria tradicional, quer o alojamento local, têm o seu espaço e o seu público alvo próprios.

O turista atual opta cada vez mais por destinos únicos, orgânicos e autênticos. Procura estar perto dos locais, sentir-se em casa. E é isto que o Alojamento Local procura oferecer, quando investe em recuperar zonas habitacionais degradadas e deixadas ao esquecimento, contribuindo e “entregando” valor à economia local.

O turismo de luxo também procura esta tipologia de alojamento, desde que seja um produto diferenciador e de qualidade, pelo que não nos parece que seja o crescimento de empreendimentos e camas ao nível do alojamento local que esteja a colocar em causa a estratégia de captação de turismo de luxo, mas sim outros fatores, com os quais deveríamos estar mais preocupados, designadamente a questão do transporte aéreo e as baixas rentabilidades.

Face à tremenda transformação do turismo, acreditamos que há lugar para uma maior diversificação e qualificação dos serviços, que pode ser obtida através do Alojamento Local, em conjugação com a Hotelaria Tradicional. Sabemos por experiência que ao apostarmos na qualidade e diversidade da oferta, contribuímos também para o desenvolvimento de outros setores fundamentais à economia da Região e, em última instância, esse deveria ser o denominador comum que nos move: o desenvolvimento da RAM.

Para além do mais, no referido artigo é dito que o Alojamento Local não tem limitações, o que também não corresponde à realidade, pois nos últimos anos houve uma mudança legislativa que impôs novas restrições ao setor, a par de mais fiscalização e mais contribuições fiscais para os empresários em nome individual e empresas - na sua grande maioria de pequena dimensão.

Foi com agrado que acolhemos estas medidas de alteração ao regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de Alojamento Local, pois as mesmas aportam um maior rigor e profissionalização ao setor.

É de louvar o esforço que até agora todos os agentes turísticos têm feito para manter o “barco à tona”, trabalhando novas rotas e captando um novo tipo de viajante.

Porém, nem tudo é mau. E o que esta pandemia nos trouxe foi a oportunidade de nos reinventarmos e repensarmos a nossa atuação perante esta nova e desafiante realidade.

O caminho ainda é longo e difícil, mas juntos chegaremos certamente mais longe."