Ligação aérea do Porto Santo em foco nas Jornadas Locais do PSD

As ligações aéreas foram tema de debate nas Jornadas Locais que o Grupo Parlamentar do PSD está a realizar no Porto Santo, com a participação dos autarcas e representantes concelhios social-democratas.

Entre visitas a empresas, o candidato Nuno Batista salientou que “os transportes são um problema que se arrasta há demasiado tempo no Porto Santo”, pelo que o PSD resolveu “abraçar esta causa de uma forma muito concreta”, demonstrando aquilo que pretende para o futuro. "Trabalhar em rede, com todas as instituições e com todos aqueles parceiros que estão dispostos a nos ajudar".

Nesse sentido, lamentou que o PS não tenha acompanhado as iniciativas apresentadas pelo PSD e aprovadas na última quinta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira relativas à ligação aérea da linha Porto Santo.

Propostas essas que, segundo o candidato se consubstanciam em duas lutas distintas. Por um lado, para que o concurso público da conceção da exploração da ligação aérea seja lançado o mais rapidamente possível.

Não queremos, de forma nenhuma, que volte a acontecer a situação de estarmos um mês sem avião no Porto Santo e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que este concurso venha para cima da mesa o mais depressa possível. Nuno Batista

Por outro lado, o PSD apresenta novas soluções para aquela linha, defendo, por exemplo, que, como companhia de bandeira, a TAP deve assumir o seu papel e olhar para este concurso com o compromisso de continuidade territorial, devendo, além disso, assegurar uma ligação aérea com o Continente.

Nuno Batista acredita que este é o caminho, salientando que o PSD só vai descansar quando problema dos transportes estiver resolvido e a TAP prestar o serviço que os porto-santenses realmente merecem.