Direcção do Nacional 'responde' com lucro fiscal de 291 mil euros

Em resposta ao presidente da Assembleia Geral do Nacional, a actual direcção alvinegra explica que o prejuízo de 1,3 milhões de euros resulta "das normas contabilísticas e da aplicação do Método de Equivalência Patrimonial", pelo que "foi necessário imputar ao clube" esta quebra "resultante da sua participação no capital social da SAD, cujo défice da época 2019/20 foi amplamente suportado por resultados transitados".

Ainda assim, em comunicado publicado no site do clube, "as contas apresentam um resultado fiscal positivo" na ordem dos 291 mil euros, "ditando um pagamento de IRC" no valor de 32 mil euros.

Nacional teve prejuízo de um milhão e 351 mil euros O presidente da Assembleia Geral do Nacional comentou hoje à TSF-Madeira o prejuízo registado nas contas do Nacional, avançavando que “não é hábito haver resultados que nos tragam esta preocupação”, e que parece que “não há mal que venha só, não basta a dificuldade desportiva, o prejuízo desportivo, com a descida de divisão e tudo o que vem de arrasto e em consequência dessa mesma despedida, como também ao apresentar dificuldades ao nível das contas.”

Para daqui a instantes está agendada a Assembleia Geral Ordinária para apreciação do relatório de gestão e das contas do Clube Desportivo Nacional relativas ao exercício de 2020.

Atendendo à necessidade de cumprimento das regras de distanciamento e de saúde pública exigidas pelas autoridades de saúde competentes, a Assembleia Geral terá lugar no Estádio da Madeira, com início às 18 horas. Caso não compareça a essa hora a maioria absoluta dos sócios com direito a voto, a Assembleia terá início às 19 horas, independentemente do número de sócios presentes.