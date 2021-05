Caixa Geral oferece 15% de desconto nos hotéis portugueses

Até ao final do ano, todos os clientes da Caixa Geral de Depósitos podem beneficiar de 15% de desconto em dezenas de unidades hoteleiras em Portugal Continental, Madeira e Açores, e desfrutar de reservas com possibilidade de cancelamento gratuito até 48h antes da data de check-in.

Esta é a terceira vez, desde o início da pandemia, que a Caixa se associa a grupos hoteleiros nacionais, colaborando no processo de retoma de um dos sectores mais afectados pela pandemia, o do turismo e da hotelaria.

Esta nova oportunidade está disponível em todas as unidades do grupos Hoti Hotéis, Montebelo Hotels & Resorts, Nau Hotels & Resorts, Pestana Hotel Group, PortoBay Hotels & Resorts, Sana Hotels, Turim Hotels e Vila Galé Hotéis. Ao todo são mais de 160 unidades hoteleiras e pousadas em território nacional.

O desconto automático de 15% no preço do alojamento aplica-se a reservas e estadia até ao dia 30 de Dezembro de 2021, para todos os clientes da Caixa que façam a reserva nas centrais ou sites das marcas hoteleiras e que procedam ao pagamento com cartão de débito ou crédito da Caixa Geral de Depósitos, inserindo o código promocional CAIXA15.