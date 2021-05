PS insiste na "diferenciação" como chave do sucesso no sector do Turismo

O destino Madeira ganha com a diferenciação e com a autenticidade, numa oferta que garanta qualidade no produto e excelência no serviço, bem com a importância de se promover e garantir uma formação adequada dado a falta de recursos humanos especializados.

Esta foi uma das conclusões do debate promovido, esta manhã, pelo PS-Madeira, no hotel Quinta da Serra, em Câmara de Lobos, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados’, subordinado à temática do turismo.

A iniciativa contou com as intervenções do presidente do partido, Paulo Cafôfo, de Jacinto Serrão, candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Roberto Caldeira, do director-geral da Quinta da Saraiva, e de Raul Gonçalves, director-geral da Quinta da Serra.

O líder do PS Madeira considerou que “o Governo Regional tem descurado na qualificação do produto”, apontando que durante a suspensão da actividade, fruto da pandemia, "não houve capacidade para requalificar o produto e valorizar o destino Madeira".

Cafôfo entende ainda que a Região "precisa de mais projectos turísticos que sejam diferenciadores” e reforça a necessidade de dar "maior atenção à formação", como forma de "elevar a qualidade do serviço e a excelência do nosso produto".

Por sua vez, Jacinto Serrão sublinhou o potencial de Câmara de Lobos para "desenvolver de forma sustentável este sector", referindo também o "contributo importante" que poderá ter noutras áreas da economia local, nomeadamente na criação de oportunidades de emprego.

O candidato à liderança da autarquia observou que "as tradições e a cultura local podem ser potenciadas, criando roteiros estrategicamente integrados para sustentar o sector do turismo, ligados aos sectores primários do concelho, como são a agricultura e as pescas".

Na mesma linha Raul Gonçalves, nota que é importante “marcar pela diferenciação”, "como forma de oferecer um produto único e um serviço diferenciador", como é o caso da Quinta da Serra, um hotel biológico certificado.

O responsável revelou que na oferta do hotel é promovida a integração dos clientes nas actividades da quinta, mostrando e explicando como se desenvolve, por exemplo, a produção da cidra, da castanha e da cereja.

Por seu turno, Roberto Caldeira salienta o facto das pequenas unidades hoteleiras precisarem de ser diferentes, "por falta de capacidade para competir com as grandes unidades", destacando o papel da comunicação com os turistas, mercados emissores, operadores e população local.

Frisou ainda a necessidade de “refinamentos de alguns pontos de atracção turística” e queixou-se da falta de recursos humanos especializados no sector.

Ao logo da última semana, o Partido Socialista promoveu uma semana "intensa" de contactos e visitas a diversas unidades hoteleiras e diversas empresas ligadas ao sector do turismo, que culminou no debate deste sábado, 29 de Maio.