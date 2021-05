Vai faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que haverá interrupção do abastecimento de água potável no concelho de Câmara de Lobos, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água.

Câmara de Lobos

1. Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Estrada João Goncalves Zarco, Vereda Lombo Ribeira Caixa, no dia 31 de Maio, entre as 9 e as 13 horas;

2. Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Rua João Augusto Ornelas, Estrada Municipal do Covão, no dia 01 de Junho, entre as 16 e as 18 horas;

3. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Espírito Santo, no dia 02 de Junho, entre as 9 e as 13 horas;

4. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio de Torre, no dia 02 de Junho, entre as 9 e as 13 horas;

5. Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Alameda do Mercado, no dia 04 de Junho, entre as 9 e as 13 horas.