PSD indica que apoios do Governo Regional foram cruciais para retoma no Porto Santo

O PSD considera que os apoios do Governo Regional foram fundamentais para ajudar as empresas do Porto Santo. Bernardo Caldeira diz ser com satisfação que o partido constata que, todas as empresas que tivessem a sua situação regularizada, tiveram os apoios requeridos ao executivo madeirense.

Os social-democratas dedicaram o dia de hoje à visita a várias empresas do Porto Santo, com o objectivo de constatar a implementação de apoios concedidos pelo Governo Regional para enfrentar a situação de pandemia

Bernardo Caldeira indica que 1.402 trabalhadores foram apoiados através de medidas de apoio à manutenção de postos de trabalho, num investimento de 1,2 milhões de euros. A esta junta-se ainda o apoio a 300 pessoas através de programas de emprego.

Os social-democratas destacam ainda o apoio a trabalhadores independentes, numa medida pioneira no país, num total de 178 processos, só no Porto Santo.

Os apoios do Governo Regional, aliados à "resiliência dos porto-santenses", fizeram com que as empresas conseguissem ultrapassar a crise, encarando a situação de retoma com mais optimismo. "Do Governo da República, nem um cêntimo de apoio para as famílias e empresas do Porto Santo", terminou Bernardo Caldeira, indicando que os apoios são provenientes do orçamento do executivo liderado por Miguel Albuquerque.