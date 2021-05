PSD considera que apoio do Governo Regional reflete-se na retoma económica

Numa altura em que já se começa a notar a retoma económica, potenciada com a abertura dos mercados emissores de turistas, o Grupo Parlamentar do PSD enalteceu hoje, durante uma iniciativa no âmbito das Jornadas Locais do partido, a "resiliência" dos empresários do Porto Moniz, reconhecendo o "esforço que tiveram que fazer para manter as empresas abertas e os postos de trabalho".

Para o deputado Valter Correia é evidente que os apoios concedidos pelo Governo Regional foram "fundamentais para a sobrevivência destas empresas e dos seus trabalhadores", num concelho muito dependente do turismo.

Ainda assim, realçou, que "houve quem aproveitasse esse período mais complicado para melhorar o serviço prestado e melhorar as instalações", como é o caso da requalificação que está a ser realizada no antigo Hotel ‘Moniz Sol’, visitada esta quinta-feira pelos deputados social-democratas e que dará origem ao Hotel ‘Aqua Natura Bay’.

Valter Correia deixou também um apelo a todos os empresários e trabalhadores do sector para que continuem a cumprir as orientações das autoridades de saúde para "não colocar em causa esta retoma do turismo".