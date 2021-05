PSD destaca apoio do GR aos agricultores do Porto Moniz

No âmbito das Jornadas Locais do PSD, que decorreram hoje no Porto Moniz, o deputado municipal, Marco Gonçalves, destacou o apoio do Governo Regional aos agricultores daquele concelho.

Marco Gonçalves, candidato social-democrata à Câmara Municipal, acompanhado de autarcas locais, sublinhou os cinco milhões de euros em candidaturas aprovadas a diversas medidas do PRODERAM, “um conjunto de ajudas que são muito importantes”, disse.

Os apoios contemplam um investimento na aquisição de materiais para a produção. Contudo, Marco Gonçalves acredita que podia ser feito mais pelos agricultores ao nível de ajudas técnicas, naquele município.

Marco Gonçalves falava durante uma visita ao Centro de Abastecimento Agrícola do Porto Moniz, uma infraestrutura, de acordo com o grupo parlamentar, "muito importante para os agricultores, que está a ser intervencionada ao nível dos equipamentos de frio, estando também prevista uma outra intervenção de fundo em todo o edifício".