Auriol Dobgmo bate recorde nacional do lançamento do peso feminino

A atleta Auriol Dongmo bateu ontem o recorde nacional do lançamento do peso, ao vencer aquela prova no meeting espanhol de Huelva com a marca de 19,75 metros.

Auriol Dongmo, atleta do Sporting, bateu por 10 centímetros o anterior recorde, estabelecido por ela própria em 29 de janeiro, no meeting de pista coberta de Karlsruhe, na Alemanha.

Além do recorde nacional, Dongmo assumiu também a liderança mundial do ano, numa prova em que a benfiquista Eliana Pereira foi segunda classificada, com 17,34, e Francislaine Serra, do Sporting, foi quarta, com 16,15.

A júnior Débora Quaresma (Sporting) conseguiu um recorde pessoal, com 14,76 metros, marca de qualificação para o Mundial de sub-20.