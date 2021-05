Amanhã será hasteada a Bandeira Azul na Praia da Fontinha, no Porto Santo.

A bandeira será hasteada, pelas 12h30, numa cerimónia que contará com a presença do director regional de Ambiente e Alterações Climáticas, Ara Oliveira.

"Esta praia tem a particularidade de ser a que mais Bandeiras Azuis viu ser hasteadas, sendo já, ao todo, 30 as vezes que recebeu esta distinção, seguindo-se as praias do Ribeiro Salgado e do Cabeço da Ponta", explica a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas em comunicado.

Este ano, a Região hasteia 24 Bandeiras Azuis, o número mais alto de sempre, símbolo de qualidade, e de empenho das políticas ambientais regionais.