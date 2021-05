Candidatura PSD/CDS assume habitação jovem como "prioridade" no Porto Santo

O candidato Nuno Batista – que encabeça a lista do PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Santo nas próximas eleições autárquicas – assumiu, neste sábado, 29 de Maio, a habitação jovem e a criação de novas respostas que ajudem a fixar a população mais jovem naquela ilha como "prioridades absolutas" da sua candidatura.

Soluções estas que pretende implementar "em parceria com o Governo Regional, sabendo tirar partido dos programas que estão em curso", como é o caso do 'PRAHABITAR'.

“Aquilo que pretendemos fazer – na base de uma solução que já está garantida por parte do Governo Regional – é um contrato-programa para que, em conjunto, possamos criar, aqui no Porto Santo, um loteamento para habitação jovem, que não é um loteamento social mas, sim, um loteamento que vai responder àqueles jovens que ficam de fora das respostas atualmente disponíveis” explicou o candidato em nota remetida à imprensa.

Esta aposta “é fundamental para dar estabilidade às famílias mais jovens do Porto Santo”, sustenta.

Nuno Batista adianta ainda que este loteamento estará também associado a um acordo que será feito com as entidades bancárias, "no sentido de que sejam reunidas as melhores condições para todos aqueles que serão comtemplados".

Esta medida apresenta uma inovação: "o facto da Câmara se comprometer a devolver o valor das licenças de construção em vales para que esses possam ser utilizados nas lojas de construção do Porto Santo", com vantagens também para o sector da construção civil.