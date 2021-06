Foi inaugurada hoje a exposição 'Terceira Paisagem', da autoria de Hélder Folgado e João Almeida. A mostra estará patente ao público até dia 20 de Agosto, na Torre Mirante da Câmara Municipal do Funchal, e foi aproveitada para marcar o encerramento do projecto artístico 'Partilhas Francas'.

Miguel Silva Gouveia, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, esteve presente na inauguração da exposição, e enalteceu a “criatividade dos artistas do concelho”. O autarca realçou que a Câmara a que preside aposta na Cultura como um factor essencial para o desenvolvimento de um território a nível social e económico.

“O projeto Partilhas Francas deu a oportunidade de termos criações artísticas em vários pontos do Município, criando um dinamismo cultural à altura de uma cidade europeia e cosmopolita como é o Funchal”, disse na ocasião, sublinhando que desde Maio esta iniciativa contemplou cinco exposições, em seis espaços museológicos/culturais do concelho.

De acordo com os autores da mostra artística, Hélder Folgado e João Almeida, esta é uma proposta que incita a uma leitura do nosso território através da modelação e colocação em evidência de uma espécie vegetal presente em abundância, a cana-vieira, Arundo donax, originando, em simultâneo, especificidade na experiência do lugar.

A instalação convoca a atenção dos visitantes para fora mas também para dentro, numa relação que incita a uma reflexão sobre a paisagem e a biodiversidade.

Diogo Goes foi o curador do projecto 'Partilhas Francas' e elaborou, em conjunto com vários artistas, uma série de exposições com base no espólio dos museus municipais, revisitando as peças do património da cidade, atribuindo novas visões e novas leituras. As partilhas são conceptuais, visuais ou formais, entre artistas e instituições, bem como entre as pessoas que habitam os territórios das cidades, estabelecendo nelas narrativas, entre o eterno e o efémero, entre a materialidade histórica e veemência da contemporaneidade.