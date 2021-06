Exposição 'Caminhando Passo a Passo' para ver em Câmara de Lobos

Foi inaugurada hoje, no hall de entrada dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos, a exposição retrospectiva do trabalho desenvolvido pelo projecto 'Passo a Passo'.

A iniciativa contou com a presença da vice-presidente da autarquia, Sónia Pereira, e da presidente do conselho directivo do Instituto de Segurança Social, Micaela Freitas.

A exposição, intitulada 'Caminhando Passo a Passo', tem como objectivo apresentar todo o percurso do projecto, desde o seu início em 2019 até à presente data.

'Passo a Passo' é um projecto da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, cofinanciado pelo PRODERAM 2020, tendo como missão apoiar crianças do 1º ciclo do ensino básico que apresentem dificuldades de aprendizagem.

O projecto presta apoio nas áreas da psicologia, terapia da fala e psicomotricidade.

Segundo a vice-presidente Sónia Pereira, com o pelouro da Educação e Intervenção Social, este é um projecto para continuar.

"Esta exposição representa o culminar do trabalho desenvolvido pelo 'Passo a Passo', mas não o fim do projecto. A educação tem sido um dos vectores estratégicos de desenvolvimento concelhio, onde se inclui também a educação especial. Como tal, iremos continuar a apoiar com fundos municipais esta iniciativa, até abrirem candidaturas ao novo programa de apoio comunitário. Apesar de representar um esforço financeiro acrescido para a autarquia, o investimento na educação não é uma despesa mas uma aposta no futuro do concelho", afirmou.