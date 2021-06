'Arte Respira' e 'até ao horizonte' em exposição na Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco inaugura hoje pelas 15:30 horas em simultâneo as exposições “até ao horizonte” e “Arte Respira”, patentes no corredor do 2.º, 3.º e 4.º pisos do edifício principal.

“até ao horizonte”, em exibição no corredor do 3.º piso, é uma exposição de Geometria Descritiva da autoria dos alunos de 10.º e 11.º anos dos cursos de artes visuais e de ciências e tecnologias, organizada pelo grupo disciplinar de Geometria sob coordenação científica e pedagógica dos professores Mafalda Gonçalves, Duarte Sousa, Sofia Fernandes, Pedro Berenguer e Sílvia Pimenta.

O trabalho exposto decorre do desenvolvimento de uma atividade programada, ao longo do 3.º período do ano letivo 2020/21 - Projeto Criativo, como componente letiva (trabalho individual; desenvolvimento dos conteúdos lecionados; resolução de um problema criado por cada aluno). A exposição tem como objetivos dinamizar um período de reflexão, sensibilizar e motivar os alunos, tomar consciência dos conteúdos ministrados e colmatar algumas das dificuldades sentidas nas aulas à distância e nas aulas presenciais.

Já a exposição “Arte Respira”, patente no corredor do 2.º e 4.º pisos, apresenta trabalhos dos alunos de 10.º e 11.º anos do curso de artes visuais no âmbito da disciplina de Desenho A.

Esta mostra é constituída por representações gráficas resultantes das diferentes unidades de trabalho, conciliadoras dos conteúdos programáticos da disciplina de Desenho A, sendo apresentados desenhos de observação e análise e, de transformação gráfica e invenção, sob várias temáticas e realizados com experimentação e aplicação de diferentes materiais e técnicas, como grafite, lápis de cor, aguarela, marcadores, tinta da china, técnicas mistas, entre outros.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelas sete turmas durante o presente ano letivo, quer no período de ensino presencial, quer na modalidade de ensino à distância que as condições de saúde pública vieram impor. É também complementada por trabalhos dos alunos do 11.º ano, do ano letivo transato, cuja exposição à data ficou impedida de se realizar.

Coordenada científica e pedagogicamente pelas professoras Lília Pimenta, Raquel Peres, Isabel Lucas e Sílvia Pimenta, a exposição foi organizada pelo grupo de Desenho A e Oficina de Artes, do departamento de Expressões da ‘Francisco Franco’.