Exposição de Pedro Huet inaugurada na Galeria dos Prazeres

A exposição 'Na Mosca' do artista plástico Pedro Huet foi inaugurada, ontem, na Galeria dos Prazeres, e contou com a presença da vereadora da cultura da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça.

A exposição parte de uma premissa abstracta de passagem e usa nesse sentido um portal para nos guiar e levar a reflectir sobre as infinitas possibilidades do que uma passagem - o passar para uma outra divisão, um outro espaço, um outro lugar - pode significar e acarretar no dia-a-dia.

'Na Mosca' é um grupo de trabalhos que se apresenta seguindo o momentos dessa narrativa que é fornecida à entrada da exposição e que procura reflectir sobre passagens de tempo, ritmos, acasos e espantos duma forma aberta, incentivando múltiplas possibilidades de interpretação e relação com todas essas questões.

A exposição do artista portuense estará patente na Galeria dos Prazeres até ao dia 5 de Setembro.