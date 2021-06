Esquadra no projecto da Câmara

A nova Esquadra da PSP Calheta será alvo de diálogo entre Carlos Teles e o Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna numa reunião que deverá acontecer no início do próximo mês, anunciou o edil.

O autarca social-democrata destacou há instantes que mandou incluir no projecto do edifício da nova Câmara as novas instalações da PSP.

“Pela nossa parte a disponibilidade continua a ser total. Esperemos que o Governo da República assuma a sua responsabilidade e que este seu compromisso não caia novamente no esquecimento”, expressou tento a seu lado o presidente do Governo Regional que preside à sessão.