Albuquerque agradece contributo dos madeirenses para colocar Região na 'lista verde'

O presidente do Governo Regional agradeceu, através de comunicado, aos madeirenses e porto-santenses pelo contributo para "a grande vitória que a Região acaba de alcançar ao ver o Reino Unido reconhecer a justiça dos seus argumentos e das suas aturadas diligências, recolocando o destino Madeira na sua lista verde".

Miguel Albuquerque indica que "os turistas britânicos e da Irlanda do Norte (que também recolocou a Madeira na sua lista verde) têm assim caminho aberto para visitar a nossa Região sem terem que, no regresso à sua terra, realizarem uma quarentena obrigatória".

O governante lembra as diligências que foram realizadas pelo executivo que lidera, "num processo acompanhado permanentemente pelo secretário do Turismo, junto das entidades oficiais britânicas e portuguesas e que culminaram no regresso da Região à lista verde britânica".

O presidente do Governo Regional afirma tratar-se de um "acto da mais elementar justiça", sublinhando a quantidade residual de casos diários de covid-19 que a Região apresenta, facto reiterado nas conversas com os Governos de Portugal e do Reino Unido e com a embaixada daquele país em Lisboa.

O contributo dos madeirenses e porto-santenses deu-se pela "responsabilidade cívica, o esforço de todos e o cumprimento das normas e procedimentos profiláticos decretados pelo Governo Regional que permitiu retornar a uma lista de onde, considera, não deveria ter saído".

Miguel Albuquerque aproveita para reiterar, mais uma vez, o apelo para que os madeirenses continuem a cumprir escrupulosamente com as normas sanitárias e com as regras anunciadas, sublinhando que tal é crucial para que a Madeira continue a apresentar uma situação controlada. Lembra que, só assim, a Região será atrativa para os turistas que privilegiam, nas suas procuras no mercado turístico, um destino seguro.

"O governante lembra que depois da Alemanha é o Reino Unido a reconhecer a situação pandémica da Região e a segurança do destino, naquelas que são excelentes notícias para o Turismo e para os empresários do sector, mas também para toda a Economia da Região", refere em nota à comunicação social.