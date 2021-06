Depois de Eriksen e Pandev... eis que o 12.º jogador não actua dentro das quatro linhas. Falamos de Dieter Reiter, o 'mayor' de Munique que 'comprou' uma guerra com a UEFA e... ganhou. Dieter Reiter considerou "vergonhoso" que a UEFA tenha proibido a capital alemã de enviar um sinal à comunidade LGBT, depois de uma lei polémica ter sido aprovada na Hungria. Resultado? Vários edifícios da cidade estão pintados com as cores do arco-íris (e insígnias também, incluindo a UEFA).