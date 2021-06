O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, fala hoje à Região, às 12 horas, para anunciar alterações às medidas de controlo sanitário ao abrigo da situação de calamidade que vigora.

Na última sexta-feira, ficou decidido em Conselho de Governo adaptar “diversos aspectos nas medidas de controlo sanitário ao abrigo da situação de calamidade” e o anúncio ficou marcado para hoje.

Antes, na quinta-feira, Miguel Albuquerque antecipou que o horário de recolher obrigatório na Madeira e Porto Santo deverá ser alargado. O presidente do Governo referiu que o dever de recolhimento deverá ser estendido uma hora, ou seja, à 1 hora da manhã.

Essas declarações surgiram à margem das comemorações do 10 de Junho que decorreram no Funchal, onde o governante também reforçou que é necessário fazer as alterações gradualmente, garantindo que esse cuidado tem dado bons resultados: "Garante segurança sanitária e confiança no mercado", disse.

A conferência do Presidente do Governo será transmitida no dnoticias.pt em directo, a partir das 12 horas.