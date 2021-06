Testes do 5.º ao 7.º dia deverão manter-se nos casos já estipulados

A opinião é de Maurício Melim, coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública, após a reunião que teve está tarde com Gouveia e Melo, na qual participou também Herberto Jesus, director regional de Saúde.

De acordo com o também delegado de saúde do Funchal, formalmente ainda não há variante Delta na Madeira, embora já tenham sido reportados casos suspeitos.

É precisamente devido às novas variantes do SARS-CoV-2 e à situação epidemiológica do continente, que as recomendações de Maurício Melim para a Quinta Vigia foi no sentido de manter o controlo e rastreio entre o quinto e o sétimo dia para, por exemplo, os estudantes ou emigrantes quando regressem à Região.