Grupo Sousa transportou 164.121 TEU de mercadorias e 243.529 passageiros em 2020

Amanhã, dia 25 de Junho, assinala-se o Dia Internacional do Marítimo. O Grupo Sousa assinala a efeméride com uma mensagem dirigida às suas tripulações, e demais profissionais do seu sector marítimo-portuário.

“A 25 de Junho, celebramos o Dia Internacional do Marítimo, correspondendo ao desafio da Organização Marítima Internacional de tornar 2021 o ano de acção para os marítimos que estão enfrentando dificuldades, sem precedentes, devido à pandemia covid-19, e enaltecemos o seu papel vital como trabalhadores-chave para as cadeias de abastecimento globais", começa por referir o comunicado assinado por Luís Miguel Sousa.

Na mesma nota, o presidente, fundador e CEO do Grupo Sousa destaca que apesar do "período conturbado" que o sector enfrenta, o operador conseguiu manter a regularidade do transporte marítimo nas cadeias de abastecimento nacionais (desde Lisboa/Leixões, para a Madeira e Açores) e internacionais (de Lisboa/Leixões, com Algeciras, Las Palmas, Cabo Verde e Guiné-Bissau).

Com efeito, e de acordo com os dados divulgados, o Grupo Sousa transportou em 2020: 164.121 TEU através do armador GS Lines (linhas internacionais e nacionais - Lisboa, Açores, Madeira, Cabo Verde e Guiné-Bissau), e 243.529 passageiros e 32.217 veículos através do armador Porto Santo Line (linha regional entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo).

"O nosso sucesso não teria sido alcançado sem o esforço e excepcional dedicação de todos os marítimos e staff dos nossos armadores GS Lines, Porto Santo Line e Portugs", reitera Luís Miguel Sousa.