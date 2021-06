Irlanda do Norte coloca Madeira na 'lista verde' a partir de 30 de Junho

A Irlanda do Norte já actualizou a sua 'lista verde' de destinos para os seus cidadãos. A mais recente actualização entra em vigor às 4 horas do dia 30 de Junho, quarta-feira, e conta com a Madeira.

Anguilla, Antigua e Barbuda, Ilhas Baleares, Barbados, Bermudas, Território Antártico Britânico, Território Britânico do Oceano Índico, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Dominica, Grenada, Malta, Montserrat, Ilhas Pitcairn e Turks e Caicos são as outras regiões/países que passam a constar da 'lista verde'.

A expectativa é que, em breve, o Reino Unido siga este exemplo e também coloque a Madeira na lista de países sem restrições para viagens.