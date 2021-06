Sismo de magnitude 3.0 registado hoje na Região da Madeira

Um sismo com magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado hoje, pelas 11:26, na designada Região da Madeira, mas muito a Este do Porto Santo, sensivelmente a meio entre o Arquipélago da Madeira e a costa de Marrocos. Com epicentro a cerca de 66 quilómetros de profundidade e a cerca de 420 quilómetros do Funchal, este foi o quarto sismo registado este mês de Junho na Região da Madeira. O primeiro na área da Selvagem Grande – cerca de 350 quilómetros do Funchal – e os seguintes próximo das ilhas Desertas.