Ponta do Sol começa encher para ver o jogo

Os bares da baixa da Ponta do Sol começam a encher para ver o jogo de Portugal.

Num dos bares tem um ecrã no exterior onde os adeptos podem ver o jogo entre Portugal e a França.

Mas nos bares e restaurantes junto à praia, a maioria são turista a fazer praia embora ainda não haja muito movimento.

João Silva um dos adeptos que está num dos bares na baixa, disse que espera que Portugal ganhe, hoje frente à França.

No entanto, na zona da baixa não se vê bandeiras ou cachecóis ou qualquer outros adereços referentes à seleção lusa.

Só num restaurante junto ao cais da Ponta do Sol continha uma grande bandeira de Portugal e um dos empregados disse que a maioria dos clientes que já reservaram mesas são turistas.

O ambiente em alguns bares na zona baixa do Ponta do Sik começa a se compor com o aproximar da hora do jogo de Portugal.