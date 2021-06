EUA com casos de inflamações cardíacas em jovens pós-vacinação Pfizer e Moderna

A ocorrência de inflamações no coração em adolescentes e jovens adultos poderá estar associada às vacinas da Pfizer e da Moderna contra o SARS-CoV-2, anunciou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

De acordo com a informação divulgada por este organismo, há registo de inflamações no coração, ainda que raras, em adolescentes e jovens adultos que receberam os fármacos desenvolvidos pela Pfizer (em parceria com a BioNTech) e pela Moderna, duas vacinas centralizadas no método RNA (Ácido Ribonucleico).

Investigadores convocados pelo CDC revisitaram estas ocorrências de miocardite e pericardite, ou seja, inflamações do músculo cardíaco ou da membrana do coração.

"Os casos são raros e a grande maioria [das ocorrências de inflamações no coração] foi solucionada com descanso e atenção", disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky.

O relatório detalhado sobre os casos de miocardite e pericardite vai ser apresentado na sexta-feira, mas a CDC já referiu que há "mais de 300 casos confirmados".