Homem vítima de agressão na madrugada desta quinta-feira

Um homem com cerca de 63 anos de idade foi esta noite vítima de agressão no Bairro de Santa Maria, na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal.

A vítima foi socorrida pelas 3h40 da madrugada, tendo sido levada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Desconhece-se os contornos da situação ou a gravidade das lesões sofridas por este homem, sabendo-se que nestes casos a PSP toma conta da ocorrência.