Madeira SAD irá competir na 'Europa'

Está decidido! O Madeira Andebol SAD irá representar o país, bem como a Madeira, nas competições europeias de andebol feminino, edição de 2021/2022.

"O Conselho de Administração vem pelo presente informar V. Exas. que, por direito próprio, e após reunir com Sua Excelência o Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Madeira Andebol, SAD., representará Portugal nas competições europeias da modalidade, participando na EHF European CUP Women - 2021/2022.", pode ler-se no comunicado enviado há pouco à comunicação social.

"Estamos a trabalhar com a devida antecedência para assim reunir, atempadamente, todas as condições para representarmos da melhor forma o andebol e a nossa Região Autónoma da Madeira, ao mais alto nível da modalidade."

De referir que as campeãs nacionais tinha ponderado não participar nas competições europeias, tal como tem acontecido nas últimas épocas, devido a questões financeiras. Esta situação teve um 'volte-face' depois do vice-presidente do Governo Regional ter recebido o plantel campeã, na semana passada, onde fez questão de afirmar que a presença na Europa era possível, bastando, para isso, apresentar o caderno de encargos da referida presença.