PSD congratula Madeira SAD pelo título de campeão nacional feminino

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação ao Madeira Andebol SAD pelo título de campeão nacional da I Divisão em seniores femininos, após o triunfo deste domingo, 13 de Junho, diante da Juventude de Lis, em Leiria.

Em nota remetida à imprensa, o social-democratas felicitam "todas as jogadoras, equipa técnica e dirigentes do Clube por mais esta vitória".

Com esta conquista, a equipa feminina alcança a 15ª vitória em Campeonatos Nacionais e o 54º título, já que soma também 18 Taças de Portugal e 21 Supertaças.

"Esta mais recente vitória é, assim, a consagração e consolidação de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos e que tem sido, constantemente, motivo de orgulho para todos os madeirenses", destaca a mesma nota, relevando ainda o papel do clube de "promotor do nosso destino" e de "marca de excelência do desporto que é praticado na nossa Região".

Na mesma nota, o PSD atribui ainda este sucesso ao "investimento público, quer na formação nas camadas mais jovens, quer nas infra-estruturas desportivas" que é levado a cabo na Região.