A formação feminina do Madeira Andebol SAD está apurada para a final da Taça de Portugal 2020/2021, depois de esta tarde, em Vila Real, ter vencido o Alavarium por 32-27, com 19 -11 ao intervalo favorável às madeirenses. Amanhã, pelas 17h30, o conjunto comandado pelo técnico António Florido disputa a final frente ao vencedor do encontro Alpendorada/Porto Salvo.