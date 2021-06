Realizou-se esta tarde o sorteio da final a quatro da Taça de Portugal de seniores femininos em andebol.

As andebolistas madeirenses vão tentar lutar por um lugar na final da competição frente ao Alavarium, em jogo agendado para o dia 19 de Junho.

Na outra meia-final, o Alpendorada defronta o Porto Salvo.

A final realiza-se no dia 20. Todos os jogos da 'Final Four' vão ter lugar no Pavilhão dos Desportos de Vila Real.