Centro Comunitário Regional irá apoiar 400 utentes

O Centro Comunitário Regional irá apoiar cerca de 400 utentes, de todas as idades, no sentido de reforçar a sua capacidade de integração e participação social.

O novo espaço promoverá um conjunto diversificado de actividades nas áreas da formação, pedagogia e sensibilização.

A abertura do Centro Comunitário Regional, na Marina do Funchal, acontecerá amanhã, pelas 16 horas, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.