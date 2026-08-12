Assembleia Municipal do Funchal recebeu concerto de música coral

Ontem, 10 de Agosto, pelas 19h00, no Salão da Assembleia Municipal do Funchal, o Grupo Coral CP Camacha e o coro 'La Villanelle' oriundo do Cantão Francês Fribourg, Suíça juntam-se em concerto, apresentando um programa variado de Música Coral Polifónica à Capela.

Segundo nota à imprensa, este acontecimento surgiu na sequência da visita do grupo da Suíça à Madeira, sendo que também participa na abertura do Festival Art Camacha e no concerto POLIFONIAS, tendo, deste modo, surgido a oportunidade de se realizar um concerto na capital da Região Autónoma Madeira.

Neste concerto, o Grupo Coral CP Camacha foi dirigido por Maria dos Anjos, sendo que o coro 'La Vilanelle', da Suíça, teve a direcção artística de Jocelyne Crausaz que teve, também, a responsabilidade de orientar a peça francesa, interpretada pelos dois coros no final do concerto.

A entrada foi livre e o evento contou com a presença do vereador Diogo Gomes Barreto e do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes.