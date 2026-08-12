D. Nuno Brás já chegou à Venezuela

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, chegou esta madrugada ao Aeroporto Internacional de Valência para a realização de uma visita pastoral de cinco dias à Venezuela, levando o “Evangelho da Esperança” aos madeirenses radicados naquele país.

O prelado foi recebido por uma comitiva composta pelo D. Jesús González de Zárate, Arcebispo da Arquiodiocese de Valência, pelo membro da Associação do Santuário de Nossa Senhora de Fátima na Venezuela e conselheiro das Comunidades Madeirenses Nelson Nunes, e ainda pelo o conselheiro das comunidades madeirenses Danny Figueira.

O bispo do Funchal ainda visitou ontem o Centro Social Madeirense de Valencia.

Esta primeira visita do prelado do Funchal inclui encontros com as comunidades madeirense e portuguesa, celebrações, contactos com instituições locais e uma deslocação às zonas afetadas pelos recentes sismos.

Esta visita realiza-se a convite do Arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord.

Hoje de manhã D. Nuno Brás visita a sede da Cáritas da Venezuela, onde terá um encontro com os responsáveis dessa instituição católica, a destacar a presença do bispo D. José Luís Azuaje Ayala, presidente da Cáritas da Venezuela e Arcebispo de Maracaibo e da diretora nacional, Dra. Janeth Márquez.

Ainda na parte da manhã, o prelado funchalense visita o Lar Padre Joaquim Ferreira, em Los Anaucos.

Na parte da tarde, D. Nuno Brás, visita as zonas mais afectadas pelos terremotos, em La Guaira.

Mas será na Capela de Nossa Senhora de Fátima, no KM 19, em El Junquito, que acontecerá o primeiro momento religioso com a recitação do terço com a comunidade portuguesa, que contará com a presença do prelado do Funchal, que será acompanhado pelo Arcebispo de Caracas, D. Raul Biord Castillo, pelo Bispo de La Guaira, D. Pablo Modesto, e pelo administrador paroquial, o padre Ángel Boscán.

Depois haverá a celebração da primeira missa desta visita pastoral do bispo do Funchal na capela de Nossa Senhora de Fátima, em El Tribrón, pelas 18 horas, também na região de El Junquito.

Segundo a Diocese do Funchal, esta deslocação pretende ser “uma missão de proximidade, levando o Evangelho da Esperança, a solidariedade da Diocese do Funchal e o carinho de todos os madeirenses às comunidades portuguesas e às populações atingidas pelos recentes sismos”.