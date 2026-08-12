Colisão entre carro e mota faz um ferido no Porto da Cruz

Um homem de 44 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma mota no Porto da Cruz, concelho de Machico

O acidente ocorreu pelas 9h43, nas proximidades do novo Centro de Saúde daquela freguesia, levando à mobilização dos meios de socorro, adiantou fonte da corporação

O motociclista apresentava queixas numa perna e foi assistido no local pelas equipas de emergência. A vítima, considerada ferido ligeiro, foi posteriormente transportada para uma unidade de saúde, onde ficou sob observação

Não são ainda conhecidas as circunstâncias que estiveram na origem da colisão. O acidente causou algum condicionamento momentâneo na circulação rodoviária naquela zona do Porto da Cruz