São Roque vence Taça da Madeira de ténis de mesa feminino

O São Roque conquistou ontem à noite a Taça da Madeira 2019/2020 em ténis de mesa feminino, ao vencer na final o CTM Ponta do Sol por 3-2, uma partida disputada no Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes.

Esta final tinha sido adiada devido à situação pandémica, reunindo-se agora as duas formações para a disputa do troféu.

A formação de São Roque mais forte, vencendo por 3-2, num encontro muito equilibrado, registando este triunfo no seu historial como a primeira vitória na Taça da Madeira Feminina.

As atletas Adeola Idowu e Sara Rodrigues deram vantagem inicial à equipa do Funchal, colocando o resultado em 2-0, com vitórias sobre Sara Nunes e Margarida Faria. A dupla Marlene Freitas/Sara Nunes venceu o par Catarina Calaça/Sara Rodrigues, seguindo-se novo triunfo das ponta-solenses, com Margarida Faria a igualar o marcador a dois pontos, com vitória sobre Catarina Calaça.

Na partida decisiva, Adeola Idowu foi mais forte que Marlene Freitas, vencendo por 3-2, dando o primeiro troféu à sua equipa nesta Taça da Madeira.

De destacar igualmente que o CTM Ponta do Sol já conquistou este troféu por duas ocasiões, no seu historial.