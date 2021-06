Metade dos finalistas da Apel optam por ficar em casa

Dos cerca de 200 finalistas da Escola da Apel, aproximadamente metade decidiu ficar em casa no dia em que o estabelecimento de ensino organizou uma cerimónia alusiva à Bênção das capas, na igreja do Imaculado Coração de Maria, que conta com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O santuário está bem composto para a habitual tradição que no ano transacto não se realizou devido à pandemia e muitos familiares acompanham os cerca de 100 finalistas que decidiram marcar presença neste acto simbólico que assinala o final de uma etapa lectiva, neste caso o fim do ensino secundário e o iminente ingresso no Ensino Superior.

Ao longo desta semana foram várias as escolas da Madeira que decidiram, de forma simbólica, assinalar o momento, tendo a Apel decidido organizar esta cerimónia num sábado e noutra igreja - tradicionalmente a escola realiza a Bênção no Monte. Tanto a Escola Secundária Francisco Franco, como o Liceu Jaime Moniz, ambas perfazendo um total de 1.200 alunos, recusaram organizar qualquer cerimónia.

Esta cerimónia que decorre no Imaculado obedece a um conjunto de regras estipuladas pelo Conselho Executivo da Apel. Não há foto, nem cortejo final e não haverá qualquer outra actividade desenvolvida pela escola.