PS Madeira defende maior compensação financeira para as universidades insulares

O Partido Socialista da Madeira reuniu-se, ontem, com o reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Fernandes, com o objectivo de ouvir o reitor sobre a actual realidade da instituição de ensino superior e apresentar a posição política do PS sobre o financiamento das universidades insulares.

O PS Madeira foi alertado para a difícil situação financeira da instituição do ensino superior, relacionada com o subfinanciamento, onde foi exposto que a majoração do financiamento da UMa que não deverá substituir a assinatura de contratos-programa com Governo da República para matérias específicas.

Paulo Cafôfo comprometeu-se a apresentar soluções junto do Governo da República no sentido de, face às dificuldades financeiras das Universidades das Regiões Autónomas, provocadas, principalmente, pelos sobrecustos da insularidade e da sua ultraperiferia e da justa ambição de crescimento, internacionalização e maior aposta na inovação e na investigação, haver uma maior compensação financeira para as universidades insulares da Madeira e dos Açores.

O Presidente do PS Madeira sublinha que “a UMa representa uma mais-valia essencial para o futuro da Região, em diversos domínios do nosso progresso económico, social e cultural, através do Ensino Superior de excelência que promove”.

Nesse sentido, considerou também que “o Governo Regional deverá assumir uma outra visão estratégica com a universidade, investindo mais verbas, desenvolvendo mais projetos e rentabilizando a investigação, os estudos, o conhecimento e o saber produzidos pela UMa, em prol da diversificação da economia da região e do nosso desenvolvimento sustentável”.