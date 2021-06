Helena Freitas quer dar mais vida a São Vicente

‘Mais Vida em São Vicente'' é o mote de Helena Freitas, candidata do PS Madeira à Câmara Municipal de São Vicente, que representa a dinâmica que quer imprimir no concelho.

Acredita que pode dar um forte contributo na dinamização do município, tendo como claro objectivo o combate ao despovoamento e dar maior qualidade de vida à população local.

Helena Freitas compromete-se a “fazer um trabalho sério que dê mais vida a São Vicente”, combatendo o grande inimigo dos concelhos do Norte: o despovoamento.

Para tal, considera necessário desenvolver programas que criem postos de trabalho, que dinamizem e fixem os jovens no concelho. A candidata enumerou um conjunto de medidas que pretende ver implementadas pelo executivo por si liderado.

Nos sectores da agricultura, no turismo e social com a criação de mais postos de trabalho e desenvolvimento de dinâmicas para atrair novas empresas e novos investidores.

Helena Freitas diz também que “o projecto que encabeço pretende apostar de forma decisiva na revitalização de São Vicente, em trazer novas dinâmicas e vida para a vila”, destacando a importância da reabilitação do património como forma de promover mais e melhor habitação para as famílias e para os jovens.

“Sem pessoas não há criação de riqueza nem desenvolvimento. Para conseguirmos fixar os jovens e atrair novas famílias temos de criar as condições para que haja habitação de qualidade a custos reduzidos, e temos de fazer o possível para haja a criação de novos serviços em São Vicente”, frisou.

Aponta que “a descentralização dos serviços deveria ser uma prioridade para o Governo por forma a promover novas dinâmicas em concelhos como São Vicente e irei pressionar o Governo Regional no sentido de trazer serviços para São Vicente que muito contribuirão para gerar mais dinamismo no comércio e vida na vila”.

Helena Freitas tem como objectivo “dar mais vida à agricultura de São Vicente com a criação de um mercado onde as pessoas possam expor e vender os seus produtos”, criando uma política de incentivo para a produção de agricultura biológica, e uma política de incentivo para incrementar o plantio de novos produtos, bem como a criação de um plano de escoamento dos produtos agrícolas.

Helena Freitas considera que durante os últimos 4 anos, São Vicente assistiu a um completo desmazelo por parte da actual vereação, dizendo mesmo que “muito foi prometido em 2017, mas pouco foi feito desde então”.

“Compete à autarquia fazer melhor, com soluções que respondam de forma eficiente aquilo que são os anseios da nossa população”, concluiu.

Por sua vez, Paulo Cafôfo destacou que é preciso mais e melhores medidas de combate ao despovoamento nos concelhos do Norte da Madeira, destacando que a candidata socialista, Helena Freitas, é a pessoa certa para potenciar o crescimento de São Vicente, “uma mulher de coragem à frente de uma candidatura do PS”, vincou.

O presidente do PS Madeira lamenta que atual vereação, em 8 anos, não tenha feito mais por este concelho, apontando que São Vicente “estagnou no tempo”, ao contrário do Porto Moniz e Ponta de Sol, municípios que ganharam “mais vida”, nos últimos anos, com o executivo socialista.

O projecto do PS quer trazer o dinamismo a São Vicente, através de medidas de incentivo à economia local, à agricultura, ao turismo e à reabilitação urbana,

“O PS Madeira e a Helena Freitas querem fazer muito mais por São Vicente”, concluiu.