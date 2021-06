Maior operador alemão retomou hoje voos para a Madeira

Após uma pausa de muitos meses, o maior operador de turismo do mundo, a TUI Alemanha, retomou hoje os voos para a Madeira.

Para assinalar este facto, o Quinta do Furão brindou os primeiros hóspedes daquele operador a chegar ao hotel com um cocktail de vinho Madeira. Só a esta pequena unidade do norte da Ilha chegavam hoje 32 hóspedes provenientes da Alemanha em voos da TuiFly, companhia aérea do operador.

"É um sinal que aponta um claro caminho de normalidade na retoma do turismo", considera Pedro Costa, director da Quinta do Furão.